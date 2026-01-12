مخرج العرض التونسي «جاكرندا»: نسعى لإعادة حالة الطقس المسرحي

18 حجم الخط

ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، عقدت الندوة الثامنة من فعاليات المهرجان عن العرض التونسي «جاكرندا» اليوم الإثنين، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان.

مسرحية جاكرندا

وتحدث مخرج العرض التونسي «جاكرندا» نزار السعيدي، وقال إن العرض مشروع يحاول أن ينطلق ويتواصل مع الواقع التونسي العربي والعالمي، وهى تجربة خاصة تعتمد على ممثلين شباب، وتجسد عمق وتوجهات التجربة المسرحية التونسية، وهي موقف جمالي للعودة للأصل وهو الممثل، ذلك الكائن الحي المبدع دائما عمود وأساس الفرقة المسرحية، كما نهدف من التجربة إعادة الروابط بين الممثل والمتفرج، والابتعاد أكثر ما يمكن عن الإبهار واستخدام التكنولوجيا وكأننا نعيد حالة الطقس المسرحى.

وعن المسرح التونسي قال المخرج نزار السعيدي، إن المسرح فى تونس موجود فى الشارع، والدولة تساند الحياة المسرحية، وطبيعة المناظر الجميلة فى تونس جعلت المسرح التونسي يعيش ويظل حتى الآن.

من جانبهم، أعرب أبطال المسرحية التونسية «جاكرندا» الحاضرين بمنصة الندوة، وهم مجموعة من الشباب الموهوبين من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، "حمودة بن حسين، أصالة كواص، أنيس كمون، ثواب العيدودي، حلمي الخليفي، وحسناء غنام"، عن سعادتهم باختيار العرض ضمن العروض المشاركة فى المهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.