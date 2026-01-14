تريفور نوح يقدم حفل ​​توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة على التوالي

18 حجم الخط

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، عن تقديم المذيع الساخر تريفور نوح، للنسخة الـ 68، للحفل الشهير، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقدم فيها الحفل.

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

ومن المقرر أن يقام حفل حفل جرامي، يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

وجاءت ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، كالتالي:ـ

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

• Miley Cyrus – Something Beautiful

• Lady Gaga – Mayhem

• Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies

• Sabrina Carpenter – Manchild

• Lady Gaga – Disease

• Chappell Roan – The Subway

• Lola Young – Messy

أفضل ألبوم راب

• GloRilla – Glorious

• JID – God Does Like Ugly

• Kendrick Lamar – GNX

• Tyler, The Creator – Chromakopia

• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

أفضل فنان جديد

أوليفيا دين

كاتسي

ذا مارياس

أديسون راي

سومبر

ليون توماس

أليكس وارن

لولا يونج

أفضل ألبوم آر أند بي

• Giveon – Beloved

• Coco Jones – Why Not More?

• Ledisi – The Crown

• Teyana Taylor – Escape Room

• Leon Thomas – Mutt

تسجيل العام

Bad Bunny — DtMF

Sabrina Carpenter — Manchild

Doechii — Anxiety

Billie Eilish — Wildflower

Lady Gaga — Abracadabra

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Chappell Roan — The Subway

Rosé & Bruno Mars — APT

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية

• Trent Reznor & Atticus Ross – As Alive as You Need Me to Be (from Tron: Ares)

• Eae & Han Soojinlee – Golden (from KPop Demon Hunters)

• Ludwig Göransson & Halsey – I Lied to You (from Sinners)

• Brandi Carlile & Elton John – Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)

• Ludwig Göransson & Brie Larson – Pale, Pale Moon (from Sinners)

• Doo Rwave – Sinners (from Sinners)

أغنية العام

Lady Gaga — Abracadabra

Doechii — Anxiety

Rosé & Bruno Mars — APT.

Bad Bunny — Debi Tirar Mas Fotos

HUNTR/X — Golden

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Sabrina Carpenter — Manchild

Billie Eilish — Wildflower

أفضل تسجيل بوب راقص

Bluest Flame

Abracadabra

Midnight Sun

Just Keep Watching

Illegal



أفضل فيلم موسيقي

Devo

Live at the Royal Albert Hall

Relentless

Music By John Williams

Piece by Piece

