أحمد السقا يكشف عن موقف طريف جمعه بـ"شيريهان" في المدرسة

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "فضفضت أوي"، الذى يقدمه المخرج معتز التونى، على منصة Watch it الرقمية.

وكشف الفنان أحمد السقا، خلال لقائه مع المخرج معتز التوني، عن ذكريات طريفة جمعته بالفنانة شيريهان أثناء فترة الدراسة حيث كانا في المدرسة ذاتها، ورفض السقا الكشف عن الفرق في العمر بينهما.

وأكد أنها كانت تشارك وقتها في مسرحية “سك على بناتك” على مسرح الزمالك وكانت قدمت منها ثلاثة مواسم، وقال السقا إن اليوم الذي كانت تحضر فيه شيريهان إلى المدرسة يكون مختلفًا تمامًا، مضيفًا: “إحنا كنا صغيرين، واليوم اللي بتيجي فيه شيريهان كانت بتبقى شرطة مدرسية”، موضحًا أنها كانت تحضر طابور الصباح، وكان يقف مشدوهًا بها، وقال: “يا سلام لما شيريهان تيجي في الطابور، وشداني من ذراعي، موقفاني على الحيطة… يا خبر أبيض كنت ببقى أسعد واحد في الدنيا، يخلص الطابور أبقى أتعس واحد في الدنيا علشان هيبقى في عقاب بقى”.

وأشار أحمد السقا إلى أنه حكى لشيريهان لاحقًا عن هذا الموقف، مؤكدًا تقديره الكبير لها، واصفًا إياها بأنها واحدة من أهم الظواهر الاستعراضية والتمثيلية في تاريخ الفن المصري.

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

