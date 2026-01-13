الثلاثاء 13 يناير 2026
انتظام المرور على طريق الفيوم بعد انقلاب ميكروباص وإصابة 4 أشخاص

انتظمت حركة المرور على طريق الفيوم – القاهرة، بعد توقف دام أكثر من ساعة، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة  4 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى  مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل مسار السيارات إلى طريق بديل بعد التوقف الجزئي الطريق نتيجة الحادث، وتمكنت إدارة مرور الفيوم بعد ذلك من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الشارع، وتسبب الحادث في إصابة 4 من ركاب السيارة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة  الطبية، وتمكنت إدارة مرور الفيوم برفع آثار الحادث عن الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.

ضبط عامل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

إزالة 112 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ28 بالفيوم

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية