إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يقيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق ففقد السيطرة على السيارة وانقلبت في نهر الطريق، وتسبب في إصابه 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

