المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إن تحرك الاتحاد نحو سوريا الشقيقة جاء مدعومًا برؤية القيادة السياسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الاقتصادية، وان زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية لسوريا نجحت فى وضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد، تعيد لمصر دورها كقلب نابض للتنمية في المنطقة العربية.

الغرف التجارية تعزز تواجد الشركات المصرية فى اعمار سوريا

وأضاف كما انها تهدف إلى رغبة الاتحاد فى تمكين وتعزيز تواجد الشركات المصرية بقطاعاتها المختلفة في مشروعات إعادة إعمار سوريا، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

وأشار المكاوى الى أن الشركات المصرية باتت تمتلك "الريادة الإقليمية" في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والتشييد والبناء، مما يجعلها الشريك الأول والأكثر موثوقية في عملية إعادة بناء المؤسسات والمرافق السورية.

وأوضح أنه من النتائج الإيجابية للزيارة وجود توافق مع الجانب السوري لمنح الأولوية للشركات المصرية في المناقصات الكبرى، خاصة في قطاعات الكهرباء، الجسور، والمجمعات السكنية، للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في بناء المدن الجديدة.

وقال المكاوى إنه من النتائج الإيجابية للزيارة ايضا، البدء الفوري في تفعيل وزيادة التعاون بين الغرف التجارية المصرية والسورية لتكون بمثابة منصة لوجستية وإدارية تذلل العقبات أمام المستثمرين والشركات في كلا البلدين. تهدف الى تحقيق رؤية الاتحاد فى زيادة حجم التبادل التجاري البيني ليتجاوز حاجز المليار دولار خلال العامين القادمين، عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من مواد البناء والسلع الغذائية والكيماوية.

واستطرد قائلًا: يضاف إلى ذلك دراسة مقترح لتشكيل تحالفات بين شركات مصرية وسورية للدخول المشترك في مشاريع تنموية داخل القارة الأفريقية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشارك فيها مصر.

