إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الأحد، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 اكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا يفيد ببلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، عن حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن اصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة، بمختلف أنحاء الجسد، بينما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام، لضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

