الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الأحد، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى 6 اكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان مدير  أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا يفيد ببلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، عن حادث  انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي،  بنطاق الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن  الحادث أسفر عن اصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة، بمختلف أنحاء الجسد، بينما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام،  لضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي إصابة 12 شخص في حادث إنقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي 6 اكتوبر مدير أمن الفيوم محافظة الفيوم

مواد متعلقة

مصرع راكب وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

استقرار حالة 7 مصابين في حادث طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 12 شخصا في حادثين متفرقين علي طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

معاينة حادث انقلاب ميكروباص على طريق الأوسطي تكشف سبب الحادث

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي

انتظام حركة المرور بالطريق الغربي بعد إزالة آثار حادث تسبب في إصابة 5 أشخاص

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية