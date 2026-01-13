الثلاثاء 13 يناير 2026
النقل تنشر فيديو لاحدث تصوير جوي لتنفيذ مشروع الخط الاول من القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لأحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات، وتقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)
 

وحددت النقل عددا من مميزات المشروع كما يلى 


1. ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع..... المشاهد العظيمة التي يتم استعراضها من خلال  الصور التالية  ليست  مجرد مشاهد للخط الأول من شبكة القطار  الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح  بل هي مجهود ضخم للمهندسين والعمال المصريين

2. هذه المشاهد تجسد  قدرة المصريين على الابهار و شق الجبال في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

3. الصور تعكس التقدم الكبير في  اعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع واعمال تشطيبات المحطات بهذا المشروع العملاق

4. شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات  

5.كما تساهم الشبكة في  خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير  

6. وكذلك  الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

 7. جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 6 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة  بالاضافة الى عدد 3 نقاط صيانة وعدد 1 مركزًا للتحكم والسيطرة.

