ضبط عامل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

المتهم
المتهم
تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات أن المتهم كان يقوم بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشته الخاصة، مستخدمًا أدوات ومعدات مهيأة لإنتاج كميات كبيرة بغرض الترويج والاتجار في الأسواق بشكل غير قانوني. 

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن النشاط يشكل خطورة على المواطنين بسبب الطبيعة المتفجرة للألعاب النارية، والتي قد تتسبب في وقوع حوادث حرائق أو إصابات في حال تداولها أو استخدامها بشكل غير آمن.

إجراءات الضبط والتحقيق

عقب تقنين  الإجراءات الأمنية، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية، والأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألعاب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مع تكثيف الحملات الأمنية لمراقبة ومنع تداول هذه المواد الخطرة في المحافظة.

أهمية الضبط

تأتي هذه العملية ضمن  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جميع أشكال الجرائم المتعلقة بالألعاب النارية، وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة التي تهدد حياتهم وممتلكاتهم، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تشهد إقبالًا على استخدامها؛ وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها غير القانونية.

