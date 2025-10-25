السبت 25 أكتوبر 2025
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

أصيب 7 أشخاص في   حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل، التابعة لمركز اطسا بالفيوم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا  من مأمور مركز إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص،  على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل، بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات االشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ،  وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أفقده السيطرة على السيارة، فانقلبت  في نهر الطريق، ما تسبب في اصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى اطسا المركزي ، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من رفع آثار الحادث، وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تدرج اسم المرشح المحبوس بالفيوم ضمن الكشوف النهائية

انتحل صفة طبيب تجميل، حبس مرشح لمجلس النواب بالفيوم 4 أيام

 تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة.

