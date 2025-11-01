إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

اصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في اصابه 7 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

