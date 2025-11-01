السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

اصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت  في نهر الطريق، ما تسبب في اصابه 7 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام، لتلقي العلاج، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

 

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم

حبس كهربائي أضرم النار في شقته بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 17 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

مصر اليوم في عيد

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو ويشيد بالدعم المقدم لتشييد المتحف الكبير

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مبابي في الصدارة، أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

المزيد
الجريدة الرسمية