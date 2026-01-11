بالأسماء، مصرع شابين من الفيوم في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

18 حجم الخط

لقى شابان من قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في حادث تصادم سيارة نصف نقل وشاحنة نقل ثقيل، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

الضحيتان

مصرع شابين من الفيوم على الطريق الإقليمي

وبانتقال قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن الحادث تسبب في مصرع كل من حمدي عبد العزيز، وعبد الجليل حمدي في بداية العقد الثالث من العمر، يقيمان بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

يذكر أن المادة 238، من قانون العقوبات تنص على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

