الأمن يكشف غموض العثور علي جثة عجوز مقتولة بمنزلها في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض العثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها بشارع الزهيري، بمدينة سنورس، في ظروف غامضة، وتبين أن  سيدتين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليها، وتقيمان بمركز سنورس، قد أنهيا حياتها باستخدام ايشارب، بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وبعض المبالغ النقدية، قاد فريق البحث المقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث سنورس وطامية وسنهور، والرائد علي أبو جليل رئيس مباحث مركز سنورس  والنقيب عبد الرحمن الحاج، معاون مباحث المركز.

تفاصيل العثور علي جثة عجوز في ظروف غامضة

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي شارع الزهيري بمدينة سنورس، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان  البلاغ، وتبين أن الجثة لأرملة عجوز تدعي (ا.م ' ص)  وتشير العلامات الموجودة علي الجثة بوجود شبهة جنائية، بغرض السرقة، وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة.

 صديقتيها وراء الجريمة 

وقد تبين من التحريات الأولية وبإعادة فحص كاميرات المراقبة سيدتين دائمتا التردد علي المجني عليها، تواجدتا في مسرح الجريمة يوم ارتكابها، وبمناقشتهما وإعادة سؤالهما تبين انهما دخلت الي شقة المجني عليها بقصد قتلها وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي.

 

مصرع شاب وسيدتين في حادثين متفرقين بالفيوم

إحباط محاولة تهريب 2.7 طن أسمدة زراعية مدعمة للسوق السوداء بالفيوم

وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليها لسؤالهم والتصريح بدفن الجثة.

