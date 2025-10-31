إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود اشارة بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق أدت الي انقلاب سيارة ميكروباص في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

