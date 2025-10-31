الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود اشارة بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

 وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق أدت الي  انقلاب سيارة ميكروباص  في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

حبس كهربائي أضرم النار في شقته بالفيوم

ضبط كهربائي أحرق شقته لمنع "حماه" من الخروج بمصوغات زوجته بالفيوم

وتم  تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  المختصة، وانتدب وكيل النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي الأجهزة الأمنية حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي الفيوم العام محافظة الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

ضبط 7 من سائقي النقل الثقيل متعاطي المخدرات بالطرق الرابطة بين المحافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

أكسيوس: إسرائيل تخطر حماس بإخلاء مواقعها خلف الخط الأصفر

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

المزيد
الجريدة الرسمية