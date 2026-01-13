الصحة توضح فوائد الهرم الغذائي الجديد (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطبق الغذائي يجب أن يشمل كافة المكونات الصحية ، سواء كانت خضراوات وكربوهيدرات، مؤكدا أن الطبق الغذائي يجب أن يكون نصفه خضراوات وفواكه.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية " الحياة": " إن ربع الطبق الغذائي اليومي، يجب أن يحتوى على البروتين الصحية مثل البيض والدواجن واللحوم الطبيعية، مع تقليل اللحوم المصنعة".



وأضاف: " يجب الابتعاد عن الخبز الأبيض الذي يحتوي على الردة، والابتعاد عن الزيوت المصنعة، والمياه هي المشروب الأساسي وليس العصائر المعلبة".



وأوضح: " أن هناك فرقا كبيرا بين الطبق الغذائي الجديد والقديم، فالطبق الغذائي الجديد يركز على الإنسان فى كافة المراحل العمرية، والقديم يركز على ارتفاع معدلات السكر والبدانة".

وتابع إن الدراسات العلمية أكدت أن تناول الطعام ليس بالكثرة ولكن بالنوعية، مؤكدا: " الهرم الغذائي الجديد يقول انت هتاكل إيه وليس هتاكل أد أيه".



وعن فوائد الهرم الغذائي الجديد، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن فوائد الهرم الغذائي الجديد منها حماية الانسان من الإصابة بالسكر وارتفاع الضغط وزيادة نسبة الكوليسترول والأمراض التى تصيب الإنسان من خلال طبيعة حياته وطعامه.

كما شجع الهرم الغذائي الجديد على تناول البروتينات المتنوعة حيث لم يعد الاعتماد فقط على اللحوم الحمراء وتشمل: الأسماك، الدواجن، البقوليات، البيض، المكسرات وتقليل اللحوم المصنعة.

وحث على ضرورة تناول الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة، مثل: الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني بدل الخبز الأبيض والمكرونة العادية حيث تساعد في ضبط السكر والشبع لفترة أطول بجانب التفرقة بين الدهون الصحية والضارة.



جاء حديث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ردا عن حالة الجدل التى أثيرت مؤخرا حول الفرق بين الهرم الغذائي الجديد والقديم الصادر عام 1995 والإرشادات الغذائية الحديثة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية تعكس تحولًا جوهريًّا في فهم مفهوم التغذية الصحية.

