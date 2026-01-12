الإثنين 12 يناير 2026
إزالة 112 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ28 بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع الموجة 28، فيتو
تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وقال محافظ الفيوم: إن الحملات قد تمكنت خلال يومي السبت والأحد 10 و11 يناير الجاري، من إزالة 112 حالة تعدٍ بجميع مراكز المحافظة، شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة بالبناء أو الزراعة، والمتغيرات غير القانونية، وقد شملت حالات التعد على الأراضي الزراعية، 25 حالة تعدٍ بمركز ومدينة الفيوم، و20 حالة بمركز إطسا، و22 حالة بمركز أبشواي، و10 حالات بمركز طامية، و31 حالة  بمركز سنورس، و4 حالات بمركز يوسف الصديق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لا تهاون مع المخالفين

وتابع محافظ الفيوم، أن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وتابع محافظ الفيوم، أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مشددًا على ضرورة التصدي لجميع التعديات وإزالتها في المهد، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا رؤساء المدن برفع جميع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي.

