طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: مستوى امتحان الرياضيات البحتة فوق المتوسط (فيديو)

عبر طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن آرائهم عقب أداء امتحان الرياضيات البحتة، مؤكدين أن الامتحان جاء في مجمله سهلًا، مع وجود بعض الأسئلة المقالية التي احتاجت إلى قدر من التفكير والتركيز، مشيرين إلى أن مستوى الامتحان كان فوق المتوسط.

وقال أحد الطلاب: إن أسئلة الامتحان المباشرة جاءت مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، ولم تتضمن تعقيدات غير متوقعة.

وأضاف آخر أن الجزء الأكبر من الأسئلة كان واضح الصياغة، ويعتمد على الفهم الجيد للمنهج.

بينما أوضح طالب آخر أن الأسئلة المقالية كانت الأصعب نسبيًا داخل الامتحان، حيث تطلبت خطوات منظمة وربطًا بين أكثر من فكرة رياضية، وهو ما جعلها في مستوى فوق المتوسط، لكنها في الوقت نفسه لم تخرج عن المنهج المقرر.

وأجمع الطلاب على أن ورقة المفاهيم كان لها دور إيجابي في تسهيل الامتحان، إذ ساعدتهم على تذكّر القوانين والعلاقات الرياضية، مما وفر وقتًا وجهدًا أثناء الحل، وساهم في تقليل التوتر داخل اللجنة.

ارتياح نسبي بعد الخروج من اللجان

وسادت حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب عقب انتهاء الامتحان، حيث أكد الكثيرون أنهم تمكنوا من الإجابة على معظم الأسئلة، مع اختلاف بسيط في تقييم درجة الصعوبة من طالب لآخر وفقًا لمستوى الاستعداد.

