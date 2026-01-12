الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: مستوى امتحان الرياضيات البحتة فوق المتوسط (فيديو)

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي
18 حجم الخط
ads

عبر طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن آرائهم عقب أداء امتحان الرياضيات البحتة، مؤكدين أن الامتحان جاء في مجمله سهلًا، مع وجود بعض الأسئلة المقالية التي احتاجت إلى قدر من التفكير والتركيز، مشيرين إلى أن مستوى الامتحان كان فوق المتوسط.

وقال أحد الطلاب: إن أسئلة الامتحان المباشرة جاءت مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، ولم تتضمن تعقيدات غير متوقعة.

وأضاف آخر أن الجزء الأكبر من الأسئلة كان واضح الصياغة، ويعتمد على الفهم الجيد للمنهج.

بينما أوضح طالب آخر أن الأسئلة المقالية كانت الأصعب نسبيًا داخل الامتحان، حيث تطلبت خطوات منظمة وربطًا بين أكثر من فكرة رياضية، وهو ما جعلها في مستوى فوق المتوسط، لكنها في الوقت نفسه لم تخرج عن المنهج المقرر.

وأجمع الطلاب على أن ورقة المفاهيم كان لها دور إيجابي في تسهيل الامتحان، إذ ساعدتهم على تذكّر القوانين والعلاقات الرياضية، مما وفر وقتًا وجهدًا أثناء الحل، وساهم في تقليل التوتر داخل اللجنة.

ارتياح نسبي بعد الخروج من اللجان

وسادت حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب عقب انتهاء الامتحان، حيث أكد الكثيرون أنهم تمكنوا من الإجابة على معظم الأسئلة، مع اختلاف بسيط في تقييم درجة الصعوبة من طالب لآخر وفقًا لمستوى الاستعداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الثاني الثانوي الرياضيات البحتة طلاب الصف الثاني الثانوي ورقة المفاهيم امتحان الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة

مواد متعلقة

بالزغاريد وعلم مصر، أهالي قرية الديسمي يستقبلون محافظ الجيزة (فيديو)

طلاب صفوف النقل الابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

بعد قليل، طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة العلوم

طلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة يتوجهون لأداء امتحان الرياضيات

محافظ الجيزة يسلم اليوم وحدات سكنية جديدة لمتضرري سيول قرية الديسمي

بالأسماء، حركة قيادات جديدة بتعليم الجيزة

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء المناطق الصناعية

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية