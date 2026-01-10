السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

اليوم، بدء امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالجيزة

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو
تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وذلك للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، على أن تنطلق الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا بجميع المدارس على مستوى المحافظة.
 

الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التعليم بالجيزة أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول المعلنة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل المدارس، سواء من حيث تجهيز اللجان أو توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.
 

وشددت المديرية على ضرورة التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بسير العملية الامتحانية، مع التنبيه على رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان، ومراعاة البعد النفسي للطلاب خاصة في الصفوف الأولى.
 

وفي السياق ذاته، وجهت مديرية التعليم بالجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور، مؤكدة أن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على قياس نواتج التعلم والفهم، وليس الحفظ فقط، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.
 

ويأتي انطلاق امتحانات الترم الأول وسط متابعة مكثفة من القيادات التعليمية بالمحافظة، لضمان حسن سير الامتحانات دون معوقات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.
 

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُعد محطة تقييم مهمة لمستوى الطلاب الدراسي، وتمهيدًا لبدء إجازة منتصف العام عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

