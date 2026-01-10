أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

18 حجم الخط

شهد محيط المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، تواجدًا ملحوظًا لأولياء الأمور أمام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتزامن مع بدء الامتحانات لطلاب المرحلتين الابتدائية والاعدادية والثانوية، في مشهد يعكس حرص الأسر على متابعة أبنائهم في هذه المرحلة الدراسية المهمة.

وتجمع أولياء الأمور أمام أسوار المدارس منذ الساعات الأولى من الصباح، في انتظار انتهاء أبنائهم من أداء الامتحانات، وسط حالة من القلق والترقب، خاصة مع كون اليوم هو الأول في جدول الامتحانات.

وحرص العديد منهم على الاطمئنان على دخول الطلاب اللجان في المواعيد المحددة، والتأكد من استقرار الأوضاع داخل المدارس.

انضباط نسبي خارج محيط اللجان

وشهد محيط اللجان حالة من الانضباط النسبي، حيث التزم أولياء الأمور بالوقوف خارج أسوار المدارس، تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الإدارات التعليمية بعدم التواجد داخل الحرم المدرسي، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وعدم إحداث أي تكدسات قد تعوق سير الامتحانات.

من جانبها، أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارات التعليمية وإدارات المدارس لتنظيم دخول وخروج الطلاب، مع توفير الأجواء الآمنة والهادئة داخل اللجان، مشددة على أهمية تعاون أولياء الأمور والالتزام بالتعليمات حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن تواجدهم أمام اللجان يهدف إلى دعم أبنائهم نفسيًا، خاصة في الصفوف الدراسية التي تمثل مراحل انتقالية، مؤكدين ثقتهم في قدرة الطلاب على اجتياز الامتحانات بنجاح.

وتواصل غرف العمليات متابعة سير الامتحانات على مدار اليوم، لرصد أي شكاوى أو معوقات والعمل على حلها بشكل فوري، في إطار الحرص على انتظام الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

