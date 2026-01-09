ضوابط جديدة للامتحانات، تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول اللجان

18 حجم الخط

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات المهمة التي يجب على جميع الطلاب الالتزام بها قبل وأثناء أداء الامتحانات، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتعليمات المعلنة يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، ويحمي الطلاب من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

أولًا: تعليمات هامة قبل دخول اللجنة

وشدّدت المديريات التعليمية على ضرورة التزام الطلاب بالحضور إلى مقار اللجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، مع إحضار جميع الأدوات المدرسية اللازمة بشكل كامل، والالتزام بالزي المدرسي الرسمي المعتمد، بما يعكس مظهرًا منضبطًا واحترامًا لقواعد الامتحانات.

ثانيًا: محاذير تعرض الطالب للمساءلة القانونية

وحذرت الطلاب والملاحظين من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة، حتى وإن كان مغلقًا، بالإضافة إلى منع السماعات والساعات الإلكترونية وأي وسيلة قد تُستخدم في الغش، كما أكدت أن أعمال الشغب أو مخالفة تعليمات الملاحظين داخل اللجان تُعد مخالفات جسيمة يُحاسب عليها الطالب وفق اللوائح المنظمة للامتحانات.

ثالثًا: إرشادات الإجابة داخل ورقة الامتحان

ووجهت الإدارات التعليمية الطلاب بضرورة كتابة جميع البيانات المطلوبة على ورقة الإجابة بدقة، والالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط، مع منع استخدام أي مزيل للحبر (الكوريكتور)، كما نصحت بقراءة الأسئلة بهدوء وتركيز، ومراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم ورقة الامتحان.

وتمنت وزارة التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لأبنائها الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير العملية التعليمية وتحقيق بيئة امتحانية عادلة وآمنة للجميع.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي وأولى وثانية اعدادي غدا السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026، بجميع مدارس المحافظة، وفق الجداول المعتمدة رسميًا.

