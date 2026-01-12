بالزغاريد وعلم مصر، أهالي قرية الديسمي يستقبلون محافظ الجيزة (فيديو)

18 حجم الخط

استقبل أهالي قرية الديسمي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحفاوة بالغة، حيث علت الزغاريد وارتفعت أعلام مصر تعبيرًا عن فرحتهم وامتنانهم لجهود الدولة في دعم المتضررين من السيول.

تسليم عقود الوحدات السكنية المجهزة للأسر المتضررة

وجاء الاستقبال الشعبي الحاشد تزامنًا مع زيارة المحافظ لتسليم عقود الوحدات السكنية المجهزة للأسر المتضررة من السيول، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سكن آمن وكريم للمواطنين الذين تضررت منازلهم جراء الكوارث الطبيعية.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بالاستجابة السريعة من الدولة، مؤكدين أن توفير وحدات سكنية بديلة أعاد لهم الإحساس بالأمان والاستقرار بعد الفترة الصعبة التي عاشوها عقب السيول التي ضربت القرية خلال الأشهر الماضية.

وخلال جولته، أكد محافظ الجيزة حرص المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم المتضررين وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن قرية الديسمي كانت قد تعرضت لموجة من السيول والأمطار الغزيرة، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وتشريد بعض الأسر، الأمر الذي استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الدولة لإزالة آثار الأزمة وتقديم الدعم اللازم للأهالي.

