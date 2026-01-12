محافظ الجيزة يتفقد الشقق السكنية الجديدة والمشروعات الخدمية بقرية الديسمي (صور)

18 حجم الخط

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة بقرية الديسمي الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، شملت الشقق السكنية الجديدة المخصصة لأهالي القرية، وحظيرة الماشية، والموقف العمومي، إلى جانب مدرسة الديسمي الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد الشقق السكنية الجديدة

واستهل المحافظ جولته بتفقد الشقق السكنية الجديدة، حيث اطمأن على جودة التشطيبات ومطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدًا أن توفير سكن كريم وآمن للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، ومشددًا على سرعة الانتهاء من أي ملاحظات لضمان تسليم الوحدات في أفضل صورة.

متابعة حظيرة الماشية

كما شملت الجولة تفقد حظيرة الماشية، حيث أكد محافظ الجيزة أهمية المشروع في دعم الأهالي وتحسين مصادر الدخل، موجهًا بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على النظافة العامة بما يضمن سلامة المواطنين والحيوانات.

تفقد الموقف العمومي

وتفقد المحافظ الموقف العمومي بالقرية، ووجّه بتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة المقررة، بما يحقق الانضباط ويسهّل حركة تنقل المواطنين.

زيارة مدرسة الديسمي الجديدة

واختتم محافظ الجيزة جولته بزيارة مدرسة الديسمي الجديدة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية بكافة القرى والمراكز، بهدف المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية، والاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على تلبيتها بما يحقق التنمية الشاملة ويحسن مستوى المعيشة.

