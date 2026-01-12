محافظ الجيزة يسلم عقود التسكين لأهالي قرية الديسمي الجديدة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت قرية الديسمي الجديدة بمحافظة الجيزة، اليوم، مراسم تسليم محافظ الجيزة العقود الرسمية للأهالي المستفيدين من مشروع قرية الديسمي الجديدة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار جهود الدولة لتطوير القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال كلمته، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشروع قرية الديسمي الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة، وهدفه الأساسي توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يراعي المعايير الحديثة في التخطيط العمراني وتوفير البنية التحتية المتكاملة.

وأضاف المحافظ أن تسليم العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأسري للأهالي، مؤكدًا حرص المحافظة على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف القرى والمراكز.

تفاصيل تسليم العقود

وشهدت فعاليات التسليم تنظيم إجراءات دقيقة لضمان وصول العقود إلى مستحقيها، وسط أجواء من الفرحة بين الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالحصول على وحداتهم السكنية بشكل قانوني ورسمي.

مشروع الديسمي الجديدة والتنمية الريفية

ويُعد مشروع قرية الديسمي الجديدة نموذجًا للتنمية الريفية الحديثة، حيث يضم وحدات سكنية مخططة، وشبكات مرافق متكاملة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مناسبة للسكن والاستقرار.

ردود فعل الأهالي

وأعرب عدد من أهالي القرية عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن تسليم العقود يمنحهم شعورًا بالأمان، مشيدين بدور الدولة ومحافظة الجيزة في دعمهم.

يذكر أن قرية الديسمي كانت قد تعرضت لموجة من السيول والأمطار الغزيرة، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل وتشريد بعض الأسر، الأمر الذي استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الدولة لإزالة آثار الأزمة وتقديم الدعم اللازم للأهالي.

