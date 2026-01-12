الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة في سوق قرية الديسمي الجديدة لمتابعة الأسعار (فيديو)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الجولة
 أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية داخل سوق قرية الديسمي الجديدة، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاطمئنان على مستوى الأسعار وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء المعيشية والشعور باحتياجات المواطنين.

توجيهات حاسمة لضبط الأسعار

وخلال الجولة، شدد محافظ الجيزة على ضرورة وضع لافتات واضحة بأسعار الخضروات والفاكهة داخل السوق، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المواطن من حقه معرفة السعر قبل الشراء.

كما وجه المحافظ المسؤولين عن السوق بتكثيف الرقابة اليومية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال حديثه مع عدد من المواطنين والتجار، أن الإحساس بالناس والوقوف على مشكلاتهم على أرض الواقع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة.

ولاقت جولة المحافظ ترحيبًا واسعًا من أهالي الديسمي الجديدة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه المتابعة الميدانية، مؤكدين أن وجود المسؤولين داخل الأسواق يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق الانضباط.

جهود مستمرة لضبط الأسواق

وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش وجولات مفاجئة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن الجيزة، لضمان توافر السلع الأساسية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة محافظة الجيزة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر.

