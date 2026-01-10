السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

بدء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالجيزة

 انطلق منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي إذ يستمر من الساعة 12: 2.30 م، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط انتظام ملحوظ في دخول الطلاب والتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشهدت اللجان حضورًا مكثفًا للطلاب، حيث تم تسكينهم داخل الفصول في المواعيد المحددة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المقررة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بنزاهة الامتحانات.

 

مستوى امتحان اللغة العربية

وأكدت الإدارات التعليمية أن أسئلة امتحان اللغة العربية تأتي في مستوى الطالب المتوسط، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وتقيس نواتج التعلم المختلفة دون تعقيد، بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب.
 وتابعت قيادات التعليم سير الامتحان من خلال غرف العمليات، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود شكاوى مؤثرة، مع التشديد على توفير المناخ الهادئ للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل منضبط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

