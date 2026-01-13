طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة الرياضيات

18 حجم الخط

بدأ طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحان مادة الرياضيات، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس التابعة للمحافظة.

استعدادات اللجان

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المدارس أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب داخل لجان الامتحان، من حيث تجهيز الفصول وتوفير المراقبين، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

ويؤدي الطلاب امتحان الرياضيات وسط حالة من التركيز والاستعداد، حيث يُعد من المواد الأساسية التي تعتمد على الفهم والاستيعاب، ويقيس الامتحان مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم الرياضية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول.

وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالهدوء داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة، مع التأكيد على تطبيق القواعد الامتحانية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتتواصل امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة لبقية المواد وفق الجداول المعلنة، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

