انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

انطلقت منذ لحظات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمحافظتي القاهرة والجيزة لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

وأكدت المديريات أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات داخل اللجان الامتحانية، من تعقيم الفصول وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

استعدادات مكثفة

وشددت القيادات التعليمية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الانضباطية داخل اللجان، ومنع الغش بكافة صوره، مع توفير بيئة هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تتابع غرف العمليات المركزية والفرعية سير الامتحانات لحظة بلحظة، لرصد أي معوقات أو شكاوى والعمل على حلها فورًا، في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والمعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.