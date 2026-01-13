الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب صفوف النقل الابتدائي بالجيزة يستعدون لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
يستعد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس على مستوى محافظة الجيزة، وسط حالة من التركيز والاستعداد بين الطلاب وأولياء الأمور. 

استعدادات اللجان

وأكدت مصادر تعليمية أن المدارس أنهت جميع التجهيزات الخاصة بلجان الامتحان، من حيث تجهيز الفصول وتوفير المراقبين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحان. 

ويترقب الطلاب الانتهاء من امتحان الدراسات الاجتماعية باعتباره من المواد الأساسية، حيث يركز الامتحان على قياس مهارات الطالب وفق المنهج الدراسي المقرر لكل صف دراسي. 

ومن جانبهم، شدد مسئولو الإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بالهدوء داخل اللجان، وعدم السماح بأي تجاوزات، مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في وضع الأسئلة.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفوف الابتدائية لبقية المواد وفق الجداول المعلنة، وسط متابعة مستمرة من الجهات التعليمية المختصة.

