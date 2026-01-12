الإثنين 12 يناير 2026
طلاب صفوف النقل الابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

يؤدي الآن طلاب صفوف النقل الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس على مستوى محافظة الجيزة، وسط حالة من التركيز والاستعداد بين الطلاب وأولياء الأمور.
 

وأكدت مصادر تعليمية أن المدارس أنهت جميع التجهيزات الخاصة بلجان الامتحان، من حيث تجهيز الفصول وتوفير المراقبين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحان.
 

ويترقب الطلاب الانتهاء من امتحان اللغة الإنجليزية باعتباره من المواد الأساسية، حيث يركز الامتحان على قياس مهارات القراءة والفهم والقواعد اللغوية، وفق المنهج الدراسي المقرر لكل صف دراسي.
 

تعليمات للطلاب أثناء أداء الامتحان

ومن جانبهم، شدد مسئولو الإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بالهدوء داخل اللجان، وعدم السماح بأي تجاوزات، مع التأكيد على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في وضع الأسئلة.
 

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفوف الابتدائية لبقية المواد وفق الجداول المعلنة، حتى يوم الأربعاء المقبل، وسط متابعة مستمرة من الجهات التعليمية المختصة.

الجريدة الرسمية