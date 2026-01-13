18 حجم الخط

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، ثباتًا في الأسواق المحلية مع تباين طفيف بين الموردين وتجار مواد البناء، في مؤشر يعكس توازن العرض والطلب مع بداية الأسبوع وسط حركة شرائية معتدلة من المقاولين والمستهلكين.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المنيا الثلاثاء 13 يناير 2026

وبرغم استمرار التقلبات السعرية في الأسواق المصرية العامة على مدار الأسابيع الماضية، جاءت الأسعار في المنيا قريبة من المستويات المسجلة في منتصف الشهر الماضي، مع أسعار حديد التسليح «الاستثماري» الذي يتراوح سعر الطن بين 35,000 و37,000 جنيه تقريبًا، فيما سجلت بعض الماركات العليا مثل حديد «بشاي» و«المراكبي» معدلات أعلى بقليل وفقًا لمتابعة تجار المحافظة.

أسعار الأسمنت في المنيا

ومن جانب الأسمنت الرمادي فقد تراوحت الأسعار اليوم بين 3,300 و4,050 جنيهًا للطن حسب النوع والعلامة التجارية، حيث تظل الأصناف الاقتصادية في متناول المقاولين الصغار، بينما يسجل الأسمنت عالي الجودة زيادات طفيفة في بعض المناطق نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

مواسم المشاريع الجديدة

وأكد تجار مواد البناء بالمنيا في تصريحات صحفية|، أن حركة البيع والشراء مستقرة نسبيًا مقارنة بالأسابيع الماضية، مؤكدين أن الطلب يزداد مع اقتراب مواسم المشاريع الجديدة وارتفاع نشاط البناء في الأحياء السكنية، في حين تظل الضغوط على الأسعار مرتبطة بتغيرات أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل لدى المصانع.

سعر الحديد والأسمنت

ويُنتظر أن يبقى سعر الحديد والأسمنت محور اهتمام المقاولين والمطورين في المنيا طوال الربع الأول من 2026، خصوصًا مع ترقب أي تغييرات قد تُعلنها شركات الإنتاج الكبرى أو تدخلات تنظيمية من الجهات المعنية لدعم الاستقرار في أسعار السوق.

