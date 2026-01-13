البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

إيران، أعلن البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا اليوم لمناقشة تطورات الملف الإيراني، دون حضور الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس التركيز على تقييم الخيارات والسياسات قبل أي تصريحات رسمية بشأن طهران.

اجتماع أمريكي عاجل لتقييم الوضع الإيراني

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع جاء لمراجعة التطورات الأخيرة في إيران والتهديدات المحتملة، ومناقشة الخيارات الأمريكية الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك السياسات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، دون حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، مما يعكس أسلوب الإدارة في إعداد التوصيات قبل الإعلان الرسمي.

ترامب سيتحدث عن إيران الليلة

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث عن إيران في خطاب متوقع الليلة، متوقع أن يغطي موقف الولايات المتحدة من الاحتجاجات الداخلية في طهران والسياسات الأمريكية تجاه التهديدات الإيرانية، إضافة إلى الرد على أي تحركات خارجية قد تؤثر على الأمن القومي الأمريكي ومصالح واشنطن في المنطقة.

متابعة دولية وحساسية تصريحات ترامب بشأن مستقبل النظام الإيراني

ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام دولي واسع بالملف الإيراني، خصوصًا مع استمرار الاحتجاجات وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل خطاب ترامب الليلة محط متابعة دقيقة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مباشرة إلى المحتجين في إيران، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالتطورات الداخلية في طهران، وذلك بالتزامن مع مواقف دولية متباينة أبرزها الموقف الروسي الرافض للضغوط الاقتصادية المفروضة على شركاء إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة علنية وُصفت بأنها غير مسبوقة في لهجتها، مخاطبًا المحتجين في إيران: «استمروا.. المساعدة في الطريق».

وتُعد رسالة ترامب فى سياق تعليقاته على احتجاجات إيران، دعمًا سياسيًا مباشرًا للاحتجاجات، وتأكيدًا على أن واشنطن تتابع عن كثب ما يجري داخل إيران

