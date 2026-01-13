شبورة مائية على الطرق الصحراوية والزراعية بالمنيا وتحذيرات للسائقين

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية، خاصة على الطريق الصحراوي الشرقي ومنطقة بني مزار وأبو قرقاص، مما أدى إلى ضعف الرؤية بشكل كبير أمام السائقين.

شبورة مائية على الطرق الصحراوية والزراعية بالمنيا صباح اليوم وتحذيرات للسائقين

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وتقليل السرعة، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث.

تشغيل أضواء السيارة بشكل مناسب

وأكدت الهيئة أهمية تشغيل أضواء السيارة بشكل مناسب خلال هذه الفترة لضمان الرؤية الواضحة في الشبورة.

الإدارة العامة للمرور بالمنيا

كما حذرت الإدارة العامة للمرور بالمنيا سائقي المركبات الثقيلة والحافلات من التهور على الطرق الزراعية المفتوحة، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم التجاوز إلا عند الضرورة.

الشبورة المائية في طرق المنيا

وأوضح خبراء الأرصاد أن الشبورة المائية ستستمر حتى منتصف النهار تقريبًا في بعض المناطق، وأن الطقس البارد المصاحب للظاهرة يزيد من شعور البرودة، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل.

الشبورة المائية

وأكدت هيئة الأرصاد أن استمرار الشبورة في الصباح الباكر يُعد ظاهرة طبيعية خلال فصل الشتاء، مع دعوة المواطنين لمتابعة تحديثات حالة الطقس يوميًا قبل الانطلاق في أي رحلة، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.

