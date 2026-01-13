الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شبورة مائية على الطرق الصحراوية والزراعية بالمنيا وتحذيرات للسائقين

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية، خاصة على الطريق الصحراوي الشرقي ومنطقة بني مزار وأبو قرقاص، مما أدى إلى ضعف الرؤية بشكل كبير أمام السائقين.

 

شبورة مائية على الطرق الصحراوية والزراعية بالمنيا صباح اليوم وتحذيرات للسائقين

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وتقليل السرعة، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث.

تشغيل أضواء السيارة بشكل مناسب

وأكدت الهيئة أهمية تشغيل أضواء السيارة بشكل مناسب خلال هذه الفترة لضمان الرؤية الواضحة في الشبورة.

 

الإدارة العامة للمرور بالمنيا

كما حذرت الإدارة العامة للمرور بالمنيا  سائقي المركبات الثقيلة والحافلات من التهور على الطرق الزراعية المفتوحة، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم التجاوز إلا عند الضرورة.

 

الشبورة المائية في طرق المنيا 

وأوضح خبراء الأرصاد أن الشبورة المائية ستستمر حتى منتصف النهار تقريبًا في بعض المناطق، وأن الطقس البارد المصاحب للظاهرة يزيد من شعور البرودة، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل.

 

الشبورة المائية

وأكدت هيئة الأرصاد أن استمرار الشبورة في الصباح الباكر يُعد ظاهرة طبيعية خلال فصل الشتاء، مع دعوة المواطنين لمتابعة تحديثات حالة الطقس يوميًا قبل الانطلاق في أي رحلة، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة للمرور بالمنيا الشبورة المائية في طرق المنيا المنيا اليوم طقس المنيا طقس الثلاثاء حالة الطقس اخبار الطقس طقس اليوم طقس مصر شبورة مائية درجات الحرارة الطقس الان الاحوال الجوية طريق صحراوي طريق زراعي قيادة امنة

مواد متعلقة

تقلبات جوية حادة بالمنيا، انخفاض درجات الحرارة ورياح محملة بالرمال تجتاح المحافظة

5 توجيهات لمواطني المنيا لمواجهة الطقس البارد

أبرزها تسمم عائلة دلجا، حوادث وجرائم أسرية هزت المنيا في 2025

تأجيل محاكمة متهم بالتعدي علي طفل في مغاغة بالمنيا

وزير التموين يتفقد عددا من المشروعات الاستراتيجية في المنيا

مصرع 11 شخصًا وإصابة 10 آخرين، ننشر صور ضحايا حادث كمين الصفا بالمنيا

اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا

مصرع وإصابة 20 شخصا، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المنيا الصحراوي
ads

الأكثر قراءة

درجات حرارة على غرار أوروبا، تحذير من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب وانتخابات هيئات مكاتبها

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

جار السوء، القبض على شخص حاول التحرش بطفلة بعد استدراجها لمنزل مهجور في العياط

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

مقابر جماعية وحرق جثث واغتصاب، فارون من الفاشر يروون أهوالا ترتكبها مليشيا الدعم السريع

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية