لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

18 حجم الخط

ونحن نحتفل بـ ذكرى الإسراء والمعراج نتذكر على الفور أبو بكر الصديق، ونتذكر تلك الرواية التي رواها ابن هشام في السيرة النبوية عن تلك الذكرى، التي يتم الاحتفال بها في السابع والعشرين من رجب من كل عام ورحلة الإسراء والمعراج هي إحدى معجزات النبي محمد ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وموقف أبي بكر الصديق منها كان مشرفا وكان سببا في تسميته بالصديق فإلى التفاصيل.

حديث الإسراء والمعراج ولماذا سمي أبو بكر بالصديق

الإسراء والمعراج

يروي المؤرخ ابن هشام في كتابه السيرة النيوية سر تسمية أبي بكر بالصديق ومعناها حيث يقول في كتابه: قال الحسن: في حديثه: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى جبريل عليه السلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم أتي بإناءين، في أحدهما، خمر، وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن، فشرب منه، وترك إناء الخم. قال: فقال له جبريل: هديت للفطرة، وهديت أمتك يا محمد، وحرمت عليكم الخمر.



ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر. فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر البين، والله إن العير لتطرد، شهرا من مكة إلى الشام مدبرة، وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة قال: فارتد كثير ممن كان أسلم

سر تسمية أبي بكر بالصديق ومعناها

وذهب الناس إلى أبي بكر، [ ص: 399 ] فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس. وصلى فيه ورجع إلى مكة. قال: فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه، فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس ؛ فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه ( من الله ) من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه.



ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال: نعم ؛ قال: يا نبي الله، فصفه لي، فإني قد جئته - قال الحسن: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي حتى نظرت إليه - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر، ويقول أبو بكر: صدقت أشهد أنك رسول الله، كلما وصف له منه شيئا، قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله، حتى ( إذا ) انتهى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق ؟ فيومئذ سماه الصديق .

حديث الإسراء والمعراج ولماذا سمي أبو بكر بالصديق

معنى الصديق

معنى الصديق في معجم المعاني يشتمل على:

صَديق: (اسم) الجمع: أصدِقاءُ، وصُدَقاءُ

الصَّدِيقُ: الصاحب الصادق الود، وقد يستعملُ للواحِدِ والجمع والمؤنث ف هو صديقٌ، وهم صديقٌ، وهي صديقٌ، وهُنَّ صديقٌ

نيران صديقة: (سك) تعبير يطلق على قتل الجنود برصاص زملائهم صِدّيق: (اسم) الصِّدِّيقُ: الدائم التَّصْديق

الصِّدِّيقُ:المبالغ في الصدق

الصِّدِّيقُ: الذي يُصَدِّق قولَه بالعمل

رَجُلٌ صِدِّيقٌ: الْمُلاَزِمُ لِلصِّدْقِ فِي القَوْلِ وَالفِعْلِ وَالصُّحْبَةِالحديد آية 19وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ الصديق: (مصطلحات) بفتح فكسر، جمع أصدقاء وصدقاء، من أخلص الود، وصديق فلان: مخلص الود له. (فقهية)

سبب نزول قول الله تعالى “وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس”

قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.