موجة صقيع وشبورة مائية، طقس المنيا اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 طقسًا باردًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مدن ومراكز المحافظة، حيث تتراوح العظمى بين 15 و18 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 5 درجات ليلًا في المناطق الريفية والجبلية.

يصاحب طقس المنيا نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء.

حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، خاصة في مناطق المنيا الجديدة، بني مزار، وأبو قرقاص، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة لتجنب الحوادث.

وبالنسبة لسقوط الأمطار، تشير التوقعات إلى طقس مستقر اليوم، مع سماء صافية إلى غائمة جزئيًّا على بعض المناطق، بينما يسود برد ليلًا، مع احتمالية تشكل الصقيع على المزروعات في القرى والمناطق المفتوحة شمال المحافظة.

كما نصحت هيئة الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة، وحماية الأطفال وكبار السن من البرد، وتجنب التعرض الطويل للهواء البارد في الصباح والمساء، مع متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لتجنب أي مفاجآت.



ويتوقع خبراء الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مع شبورة مائية صباحية على الطرق المفتوحة، بينما يبقى الطقس معتدلًا نسبيًّا خلال ساعات النهار في أغلب مناطق المنيا.

