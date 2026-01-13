"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

18 حجم الخط

تواصل كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات النيل والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، وسلسلة «كاري أون»، طرح زيوت الطعام سواء الخليط أو العباد أو الذرة أو بذرة القطن، وذلك بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية.

الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الاحتاطي الاستراتيجي من الزيت التمويني آمن ويكفي مدة لا تقل عن 5 أشهر، اضافة إلي أنه يتم طرح زيوت الطعام بكميات كبيرة في مختلف منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم ودون أي عجز، مع استمرار ضخ المعروض من الزيوت بصورة يومية.

وشدد ناجي، على التزام المنافذ الاستهلاكية بطرح كافة السلع بأسعار منخفضة، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين.

ولفت ناجي إلى أنه يتم طرح نحو 21 صنفًا من زيوت الطعام لنحو 12 علامة تجارية مختلفة، ما بين منتجات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأخرى من إنتاج شركات القطاع الخاص.

