5 توجيهات لمواطني المنيا لمواجهة الطقس البارد

يبحث عدد كبير من مواطني محافظة المنيا عن الإرشادات الواجب اتباعها تزامنا مع موجة طقس المنيا البارد التي تشهدها المحافظة وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ما يستدعي اتخاذ عدد من التدابير الوقائية للحفاظ على السلامة العامة.

ارتداء الملابس الثقيلة

ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر مع الاهتمام بتدفئة الأطفال وكبار السن نظرا لشدة البرودة.

الحذر أثناء القيادة

ضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية وترك مسافات امان كافية بين السيارات خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية والرياح.

تجنب الأماكن المكشوفة

الابتعاد عن الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة في ظل نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى سقوط أجسام غير مثبتة.

متابعة الفئات الأكثر عرضة للأمراض الصدرية

متابعة الحالة الصحية للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية وتجنب خروجهم في ساعات البرودة الشديدة إلا للضرورة.



الالتزام بالإرشادات الوقائية

الالتزام بكافة التعليمات الوقائية ومتابعة حالة الطقس باستمرار واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

