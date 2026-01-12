الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

تأجيل محاكمة متهم بالتعدي علي طفل في مغاغة بالمنيا

تأجيل محاكمة متهم
تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفل في مغاغة بالمنيا لجلسة قادمة
قررت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية تأجيل محاكمة شاب متهم بالتعدي علي طفل بمركز مغاغة إلى جلسة قادمة، وذلك لاستكمال المرافعات والاطلاع على أوراق القضية قبل إصدار الحكم. 

تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفل في مغاغة بالمنيا لجلسة قادمة


وتعود أحداث الواقعة إلى استغلال المتهم للمجني عليه أثناء تواجدهما في أحد مواقع العمل، حيث قام باستدراجه إلى مكان مغلق، وارتكب الواقعة محل الاتهام، وهو ما أكدته التحقيقات والتقارير الطبية المرفقة بالقضية. 

محكمة جنايات المنيا 


واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا على المتهم، ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة الأطفال وأمن المجتمع. 

 متهم بالتعدي علي طفل بالمنيا 


وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع التي تمسكت بدفوعها القانونية، فيما قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة لاحقة تمهيدا للفصل فيها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية

محكمة جنايات المنيا جنايات المنيا محكمة الجنايات هتك عرض مركز مغاغة محافظة المنيا

الجريدة الرسمية