أبرزها تسمم عائلة دلجا، حوادث وجرائم أسرية هزت المنيا في 2025

شهدت محافظة المنيا خلال عام 2025 سلسلة من الحوادث الدامية والجرائم الصادمة التي هزت الرأي العام وتركت جراحا عميقة في نفوس الأهالي.

حوادث هزت المنيا 2025 جرائم أسرية وطرق تحولت إلى ساحات موت

فما بين جرائم قتل داخل الأسرة وحوادث مرورية جماعية حصدت أرواح العشرات على الطرق السريعة الزراعية.

جريمة دلجا المروعة: سيدة تقتل زوجها وأطفالها الستة

شهدت قرية دلجا التابعة لـمركز دير مواس في المنيا مأساة مروعة بعد أن أقدمت سيدة على قتل زوجها وأطفالها الستة داخل المنزل إثر خلافات أسرية حادة، ما أسفر عن صدمة وغضب بين الأهالي، تم ضبط السيدة وفتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وامرت محكمة جنايات المنيا باعدامها.

أب يقتل أبناءه الثلاثة في جريمة هزت الضمير

واستيقظت إحدى قرى مركز المنيا على مأساة إنسانية بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة داخل منزلهم في جريمة أسرية مروعة كشفت عن حجم الضغوط النفسية والاجتماعية التي تحولت إلى عنف دموي وأثارت موجة غضب وحزن واسعة بالمحافظة.

حادث إسماعيل الليثي مأساة طريق خطفت أسرا كاملة

هذا وتحول حادث الفنان الشعبي إسماعيل الليثي على الطريق الصحراوي الشرقي إلى رمز للفواجع المرورية في المنيا بعدما أسفر التصادم عن مصرع عدد من المواطنين من أسرة واحدة وإصابة آخرين في حادث أعاد فتح ملف الطرق الخطرة وسلوكيات القيادة المتهور.

أتوبيس سمالوط يصرع ثمانية أشخاص في لحظة واحدة

سجل طريق سمالوط حادثا مروعا إثر انقلاب وتصادم أتوبيس ركاب ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات وسط مشاهد إنسانية قاسية وتحول الطريق إلى ساحة إنقاذ مفتوحة لساعات طويلة.

حادث تونا الجبل نقل الموت بعربة واحدة

في جنوب المحافظة وقعت واحدة من أضخم الحوادث عندما اصطدمت شاحنة بسيارة تقل عمالا وأطفالا في قرية تونا الجبل وأسفر الحادث عن 8 وفيات وأكثر من 20 مصابا في واقعة كشفت خطورة استخدام سيارات غير مخصصة لنقل الركاب

انفجار أنبوبة أمام نادي ضباط الشرطة

خارج نطاق الحوادث المرورية، وقع انفجار أنبوبة غاز أمام نادي ضباط الشرطة بمدينة المنيا تسبب في إصابة شخصين بجروح ما بين متوسطة وشديدة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حادث استدعى تدخل أجهزة الأمن والتحقيق لمعرفة ملابساته

جرائم أسرية متفرقة الطعن بديلا عن الحوار

لم تتوقف الحوادث عند الطرق بل امتدت إلى المنازل حيث شهدت المنيا عدة وقائع قتل بين الأزواج والأقارب نتيجة خلافات أسرية تحولت إلى عنف مميت ما دق ناقوس الخطر حول تزايد الجرائم داخل الأسرة الواحدة.

