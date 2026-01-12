تقلبات جوية حادة بالمنيا، انخفاض درجات الحرارة ورياح محملة بالرمال تجتاح المحافظة

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا حالة من التقلبات الجوية الحادة تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر حيث تسجل الصغرى نحو 6 درجات بينما تصل العظمى إلى 20 درجة في أجواء شديدة البرودة على مختلف المراكز.



إنخفاض حاد في درجات الحرارة والرمال المثارة تجتاح المنيا وتحذيرات مرورية عاجلة

طقس المنيا، وتصاحب الأجواء نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية والمفتوحة وهو ما يزيد من خطورة القيادة خلال فترات الذروة.

ترك مسافات امان كافية بين السيارات



حالة طقس المنيا، وحذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من السرعات الزائدة وضرورة ترك مسافات امان كافية بين السيارات مع تشغيل الانوار الامامية أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالاتربة والرمال المثارة.

الابتعاد عن اللوحات الاعلانية



درجة الحرارة في المنيا، كما شددت التحذيرات على ضرورة الابتعاد عن اللوحات الاعلانية والاشجار واعمدة الانارة خاصة في ظل قوة الرياح التي قد تتسبب في سقوط اجسام غير مثبتة بشكل جيد.

ارتداء الملابس الثقيلة



ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح المبكر مع متابعة تطورات حالة الطقس أولا باول واتباع الارشادات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة

