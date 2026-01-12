الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تقلبات جوية حادة بالمنيا، انخفاض درجات الحرارة ورياح محملة بالرمال تجتاح المحافظة

طقس المنيا
طقس المنيا
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا حالة من التقلبات الجوية الحادة تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر حيث تسجل الصغرى نحو 6 درجات بينما تصل العظمى إلى 20 درجة في أجواء شديدة البرودة على مختلف المراكز. 


إنخفاض حاد في درجات الحرارة والرمال المثارة تجتاح المنيا وتحذيرات مرورية عاجلة

طقس المنيا، وتصاحب الأجواء نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية والمفتوحة وهو ما يزيد من خطورة القيادة خلال فترات الذروة. 

ترك مسافات امان كافية بين السيارات


حالة طقس المنيا، وحذرت الجهات المعنية قائدي المركبات من السرعات الزائدة وضرورة ترك مسافات امان كافية بين السيارات مع تشغيل الانوار الامامية أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالاتربة والرمال المثارة. 

الابتعاد عن اللوحات الاعلانية


درجة الحرارة في المنيا، كما شددت التحذيرات على ضرورة الابتعاد عن اللوحات الاعلانية والاشجار واعمدة الانارة خاصة في ظل قوة الرياح التي قد تتسبب في سقوط اجسام غير مثبتة بشكل جيد. 

ارتداء الملابس الثقيلة 


ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح المبكر مع متابعة تطورات حالة الطقس أولا باول واتباع الارشادات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس المنيا انخفاض درجات الحرارة رياح قوية رمال مثارة تحذيرات مرورية رؤيا أفقية أجواء شديدة البرودة الأرصاد الجوية قيادة امنة حركة السير محافظة المنيا مخاطرة الطقس تنبيهات رسمية عواصف رملية درجة الحرارة في المنيا حاله طقس المنيا 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩

مواد متعلقة

أبرزها تسمم عائلة دلجا، حوادث وجرائم أسرية هزت المنيا في 2025

تأجيل محاكمة متهم بالتعدي علي طفل في مغاغة بالمنيا

وزير التموين يتفقد عددا من المشروعات الاستراتيجية في المنيا

مصرع 11 شخصًا وإصابة 10 آخرين، ننشر صور ضحايا حادث كمين الصفا بالمنيا

اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا

مصرع وإصابة 20 شخصا، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المنيا الصحراوي

أسفر عن 11 وفاة و10 مصابين، نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا

تسبب في مصرع 11 عاملا وإصابة 10 آخرين، الصور الأولى من حادث المنيا المروع
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة بارنسلي بكأس الإتحاد الإنجليزي

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية