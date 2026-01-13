زاهي حواس: نفسي أنهي حياتي باكتشاف مقبرة أمحوتب (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق: إنه تخرج فى كلية الآداب قسم أثار، وكان عمره 19 عاما، وتم تعيينه في سن الـ 20 عاما كمفتش آثار في هيئة الآثار.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " رفضت العمل فى هيئة الآثار وذاكرت لمدة 6 أشهر للالتحاق بوزارة الخارجية ولكنى فشلت، وفوجئت بأنه صدر قرار بنقلي إلى قسم الحفائر بهيئة الآثار، وكان ذلك فاتحة الخير وبداية الشهرة".



وأضاف الدكتور زاهي حواس: "كل يوم عندي حلم للآثار، ونفسي أنهي حياتي باكتشاف مقبرة أمحوتب لأنه أشهر مهندس معماري فى التاريخ، وهو الذى غير البناء من 5000 سنة من الطوب اللبن إلى الطوب الحجر، وكان الفراعنة يعبدونه كإله، وكانوا يسمون باسمه، وهو أعظم رجل فى التاريخ، وهناك العديد من علماء الآثار الذين سعوا وبحثوا لاكتشاف مقبرة أمحوتب ولكنهم فشلوا".



وأوضح الدكتور زاهي حواس: " أعمل حاليا في قرية تم إنشاؤها من 60 عاما فى سقارة لكي يعيش فيها العمال، وحاليا أنقب فيها واكتشفت مقبرة ابن الملك زوسر وهو كان أول ملوك الأسرة الخامسة من 4000 سنة، وأمام باب المقبرة تمثال رائع لملك من الأسرة الثالثة، من الجرانيت الأسود وطوله 120 مترا، وداخل المقبرة تم العثور على مجموعة تماثيل، للملك زوسر، وأعتقد أن مقبرة أمحوتب فى هذا المكان".



وعن طفولته قال الدكتور زاهي حواس: " سعادة وجرأة وجمال، وجراءتي أخذتها من والدي، فهو كان شخصية قوية، وترك لنا ما يكفينا ماديا، خاصة وأننا 6 أبناء وكنت أكبرهم سنا".



وتابع: " والدتي توفيت وهي راضية عني، وعشت فى منزلي بقرية العبيدية حياة سعيدة وكنت بلعب كرة القدم، وكانوا يطلقون عليا صالح سليم، وتوقفت عن ممارستها بسبب انسداد وريدي فى قدمى، ولكن الصدفة فى حياتي لعبت دورا كبيرا".



