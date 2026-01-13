مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ «فيتو» تداعيات قرار أمريكا ضد الإخوان، ويكشف عن ثغرة جوهرية

18 حجم الخط

جماعة الإخوان، علق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف أفرع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان باعتبارها “كيان إرهابي”.

قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان كـ"كيان إرهابي"

وقال السفير رخا أحمد حسن فى تصريح خاص لـ فيتو، إن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الإخوان كـ كيان إرهابي فى مصر ولبنان والأردن، يحمل عدة جوانب، أولها من النواحي السياسية، ستتوقف واشنطن عن المطالبة بضرورة دمج جماعة الإخوان في الحياة السياسية، باعتبارها أن كيانا ضمن المكونات السياسية وفق الطلبات الأمريكية سابقا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، الجانب الثاني من القرار الأمريكي، متعلق بالنواحي المالية، فلن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل أي مبالغ مالية من فروع جماعة الإخوان في واشنطن إلى أفرع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان.

منع دخول الإخوان إلى الولايات المتحدة بعد التصنيف

وأوضح، أنه بموجب القرار الأمريكي سيمنع حركة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في مصر ولبنان والأردن من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو التعامل معهم وسيتم تجميد الحسابات المصرفية والمعاملات التجارية الخاصة بأعضاء الجماعة في الدول الثلاث.

واستطرد، بموجب القرار الأمريكي أيضا سيوضع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر والأردن ولبنان، تحت المراقبة من جانب الأجهزة الأمنية الأمريكية.

ورد حول سؤال عن عدم تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لفرع جماعة الإخوان فى عواصم أخري، أجاب السفير رخا أحمد حسن، بأن القرار الأمريكي قرار إنتقائي يحد من تأثيره، ويفتح المجال أمام توصيل الدعم لأفرع جماعة الإخوان في مصر ولبنان والأردن بطريقة غير شرعية.

