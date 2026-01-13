الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في المنيا

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع تفاوت بسيط بين أسواق المنيا المحلية والكبرى، حيث شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا محدودًا بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، بينما استقرت بعض المنتجات الأخرى. 

أسعار الخضروات في المنيا اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 

الطماطم: 7 – 10 جنيهات للكيلو.
البطاطس: 6 – 9 جنيهات للكيلو.
البصل: 5 – 8 جنيهات للكيلو.
الفلفل الأخضر: 10 – 14 جنيهًا للكيلو.
الكوسة: 8 – 12 جنيهًا للكيلو.
الجزر: 6 – 9 جنيهات للكيلو.
الخيار: 7 – 11 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 

التفاح: 15 – 22 جنيهًا للكيلو.
البرتقال: 8 – 12 جنيهًا للكيلو.
الموز: 18 – 25 جنيهًا للكيلو.
الرمان: 12 – 18 جنيهًا للكيلو.
العنب: 20 – 30 جنيهًا للكيلو.
اليوسفي: 10 – 15 جنيهًا للكيلو.

وأكد عدد من التجار في المنيا أن حركة البيع والشراء تشهد بطئًا نسبيًا في الصباح الباكر نتيجة الطقس البارد، مع توقع زيادة الطلب خلال الساعات المسائية مع تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الإقبال على الفاكهة الطازجة والخضروات.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم في المنيا 

الأسواق تواصل متابعة حركة الأسعار بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة.

الجريدة الرسمية