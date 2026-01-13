الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

اليوم، الحكم على متهم هتك عرض طفل في مغاغة بالمنيا

محكمة، فيتو
 تنطق محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، حكمها على شاب متهم بالتعدي على طفل بـ مركز مغاغة.

وكانت المحكمة أجلت أمس القضية لجلسة اليوم، لاستكمال المرافعات والاطلاع على أوراق القضية قبل إصدار الحكم. 

 

اليوم الحكم في محاكمة متهم بهتك عرض طفل في مغاغة بالمنيا 

وتعود أحداث الواقعة إلى استغلال المتهم للمجني عليه أثناء وجودهما في أحد مواقع العمل، حيث قام باستدراجه إلى مكان مغلق، وارتكب الواقعة محل الاتهام، وهو ما أكدته التحقيقات والتقارير الطبية المرفقة بالقضية. 

 

محكمة جنايات المنيا 

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا على المتهم، ردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بسلامة الأطفال وأمن المجتمع. 

 

متهم بالتعدي على طفل بالمنيا 

وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع التي تمسكت بدفوعها القانونية، فيما قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة لاحقة تمهيدا للفصل فيها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

