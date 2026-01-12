الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد قليل، طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة العلوم

امتحانات الطلاب،
امتحانات الطلاب، فيتو
18 حجم الخط

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد قليل امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة بالمدارس، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، في جميع المدارس التابعة للمحافظة.
 

وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المدارس أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب داخل لجان الامتحان، من حيث تجهيز الفصول وتوفير المراقبين، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.
 

ويؤدي الطلاب امتحان العلوم وسط حالة من التركيز والاستعداد، حيث يُعد من المواد الأساسية التي تعتمد على الفهم والاستيعاب، ويقيس الامتحان مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم العلمية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي.
 

تعليمات مديرية التعليم بالجيزة للطلاب

وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالهدوء داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة، مع التأكيد على تطبيق القواعد الامتحانية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 

وتتواصل امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة لبقية المواد وفق الجداول المعلنة حتى يوم الأربعاء المقبل، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحان العلوم الصف الاول الاعدادي امتحانات الاعداديه محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

بالأسماء، حركة قيادات جديدة بتعليم الجيزة

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء المناطق الصناعية

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة يؤدون اليوم امتحان العلوم

طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

أخبار مصر اليوم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة.. افتتاح معرض "أسواق اليوم الواحد" بالمنيا.. وغلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب أسفل عقار بعابدين

منتخب مصر يغادر اليوم أغادير متوجها إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

طلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة يتوجهون لأداء امتحان الرياضيات

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب في نسختها 83

خدمات

المزيد

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

انخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط الحصول على منحة لإجراء أبحاث تطبيقية في مجالات تكنولوجية حديثة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية