5 معلومات عن أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع

18 حجم الخط

أعربت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا أرحب للعلاقات الثنائية، فضلًا عن استمرار التنسيق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، مثمنة الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما أعربت في ذات السياق عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس ٢٠٢٦.

الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الجارى، كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكريستين أودويسر عضو مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وروزاماريا جيلي نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

العلاقات المصرية الأوروبية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهلّ اللقاء بالإعراب عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

أبرز المعلومات عن بدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن بدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع كالتالي:

- في مجال السلام والأمن والدفاع، بدأت مصر والاتحاد الأوروبي في القمة المصرية الأوربية الأولي ببروكسل نقاشًا تمهيديًا بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الأمن الإقليمي والبحري

- أعلنت القمة عن مواصلة الحوار والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدرات الاستجابة.

- وأعلنت القمة أنه في مجال الأمن، سيتم مواصلة تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي.

- كما أعلنت القمة أنه سيتم تعزيز التعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

مكافحة الإرهاب

- كما أكدت القمة أن الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لـ (GCTF) منذ مايو 2023 تُعزز الشراكة الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحت موارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحة الإرهاب.

