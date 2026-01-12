أخبار مصر: خريطة سقوط الأمطار اليوم، أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، قائمة الفائزين بجوائز جولدن جلوب، ترامب يثير الجدل بصورة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.ملابس رياضية

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج، الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، حضورا كبيرا من نجوم العالم وهوليوود، للمشاركة في النسخة 83 للحفل الشهير.

أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بوصول منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن الفريق يواصل إثبات قوته وتقدمه مباراة تلو الأخرى.

اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن إقليم جرينلاند المتمتع بحكم ذاتي داخل المملكة الدنماركية يمر بـ"لحظة حاسمة"، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضمه.

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سوق الأجهزة الكهربائية واجه تحديات كبيرة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات تراجع بأكثر من 40%، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاع التجار وحركة السوق بشكل عام.

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2026 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس.

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يقترب من الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بعدما نشر صورة معدلة لصفحته من موسوعة "ويكيبيديا"، الأحد، على منصته "تروث سوشيال" تصفه بأنه "القائم بأعمال رئيس فنزويلا"، في خطوة أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل، على الرغم من أن الصفحة الحقيقية لترامب على الموسوعة لا تشير إلى هذه الإضافة.

قال الجيش الأوكراني الإثنين إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد أحياء المدينة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة "ملاكي" بالجيزة بزعم قتله أحد الأشخاص.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بأن طائرات أمريكية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

تشهد الملاعب المحلية والعالمية اليوم الإثنين 12 يناير عددا من المواجهات المهمة في كرة القدم، سواء في مصر أو خارجها، وفيما يلي أبرز مواعيد المباريات:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.

شهدت قرية خزام التابعة لـمركز قوص، جنوب محافظة قنا، واقعة مأساوية راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بسبب قيام والدها بتعذيبها وتجويعها، واحتجازها داخل غرفة مغلقة لمدة عام وشهر بهدف تربيتها ومتابعة سلوكها”، وفق أقواله.

تصدر اسم المطربة شيرين عبد الوهاب، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، بعدما كتب المطرب شادي شامل منشورًا قال خلاله إن شيرين انتقلت للإقامة بمنزل إحدى النجمات الشهيرات، لرعايتها صحيًا، خاصة أنها تمر بمرحلة صعبة خلال هذه الفترة.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن واشنطن تدرس خيارات قوية بشأن إيران، بما فيها الخيار العسكري.

أفادت تقارير أمريكية بأن شاحنة دهست حشدًا من المحتجين الذين تجمعوا للتظاهر ضد إيران في مدينة لوس أنجلوس.

