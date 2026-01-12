دونجا: أداء مصر أمام كوت ديفوار كان الأفضل وحسام حسن رد على المشككين

18 حجم الخط

تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، والتأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات تامر عبد الحميد

وقال دونجا خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة كوت ديفوار هي الأفضل بلا استثناء لحسام حسن مع المنتخب الوطني، والفراعنة قدموا مباراة تكتيكية على أعلى مستوى.

وأضاف: “حسام حسن رد على كل المشككين وأرفع له القبعة والمنتخب قدم مباراة رائعة أمام كوت ديفوار واستحق التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية”.

وتابع دونجا: "ياسر إبراهيم نجم البطولة مع المنتخب الوطني، وحسام عبد المجيد قدم مباراة كبيرة للغاية أمام كوت ديفوار، وكذلك إمام عاشور الذي ساهم في هدفين للمنتخب المصري أمام الأفيال".

وواصل: “محللو الأداء مع المنتخب الوطني تفوقوا على أنفسهم في قراءة منتخب كوت ديفوار، وسعداء جدًا بالتأهل للمربع الذهبي والأداء”.

وأكد: “نفس الأداء والروح المنتخب أمام كوت ديفوار سيمنحنا الفوز أمام السنغال في المربع الذهبي، وأتمنى أن يخوض حسام حسن المباراة بنفس الطريقة التي واجهنا بها ساحل العاج”.

واختتم: “تفاجأت بأداء إمام عاشور أمام كوت ديفوار، وهذا هو الأداء الذي كنا ننتظره من اللاعب وهو همزة الوصل بين الخطوط داخل المنتخب الوطني”.

موعد مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا

يذكر، أن منتخب مصر سيواجه السنغال يوم 14 يناير الجاري في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، وفي حال فاز الفراعنة سيتأهل للمباراة النهائية المحدد لها يوم 18 يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.