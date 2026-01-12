الإثنين 12 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الهلال والنصر

تشهد الملاعب المحلية والعالمية اليوم الإثنين 12 يناير عددا من المواجهات المهمة في كرة القدم، سواء في مصر أو خارجها، وفيما يلي أبرز مواعيد المباريات:

كأس عاصمة مصر

إنبي × المقاولون العرب – الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة – على قناة On Sports 2.

غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة – على قناة On Sports 1.

البنك الأهلي × الإسماعيلي – الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة – على قناة On Sports 1.

الدوري الإسباني

إشبيلية × سيلتا فيجو – الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة – على قناة beIN Sports 3 HD.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول × بارنسلي – الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة – على قناة beIN Sports 2 HD.

الدوري الإيطالي

جنوى × كالياري – الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة – على منصة Starz Play App.

يوفنتوس × كريمونيسي – الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة – على منصة Starz Play App.

الدوري السعودي

الحزم × النجمة – الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة – على قناة ثمانية 

الهلال × النصر – الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة – على قناة ثمانية

الاتفاق × الخليج – الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة – على قناة ثمانية

دوري المحترفين

بروكسي × الداخلية – الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.

