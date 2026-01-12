الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبسها في غرفة مغلقة عامًا بدون طعام، تفاصيل مقتل فتاة قنا على يد والدها

الشرطة المصرية، فيتو
شهدت قرية خزام التابعة لـمركز قوص، جنوب محافظة قنا، واقعة مأساوية راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بسبب قيام والدها بتعذيبها وتجويعها، واحتجازها داخل غرفة مغلقة لمدة عام وشهر بهدف تربيتها ومتابعة سلوكها”، وفق أقواله.

تفاصيل الواقعة في قنا

وبحسب مصادر أمنية وطبية، فقد قام الأب بنقل ابنته المتوفاة إلى الوحدة الصحية بقرية خزام، طالبًا استخراج تصريح دفن، إلا أن طبيب الوحدة اشتبه في الحالة لوجود علامات غير طبيعية على الجثمان، ورفض إصدار التصريح، مطالبًا بتحويلها إلى مستشفى قوص المركزي.

وأوضحت المصادر أن الطبيب المعالج بمستشفى قوص المركزي ازداد شكه في وجود شبهة جنائية، بعدما أبلغه الأب أن عمر الفتاة 17 عامًا، في حين بدت عليها علامات هزال شديد جعلت مظهرها أقرب لكبار السن، ما استدعى إخطار الأجهزة الأمنية على الفور.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الأب، واستدعاء الطب الشرعي، الذي كشف من خلال الفحص المبدئي وجود عفونة شديدة في منطقة البطن نتيجة الجوع، وعفونة أخرى بفروة الرأس، إضافة إلى هزال تام وجفاف شديد بالجسم، ما أكد وجود شبهة جنائية قوية في الواقعة.

وخلال التحقيقات، كشفت اعترافات الأب وبلاغات سابقة عن تفاصيل صادمة؛ إذ أقر المتهم بأنه طلق والدة الفتاة منذ عدة سنوات، وأن ابنته كانت تتنقل في الإقامة بينه وبين والدتها وجدتها لأمها، على خلفية خلافات أسرية وقضايا حضانة متكررة.

وتبين أن الفتاة كانت قد حررت محضرًا سابقًا ضد والدها، اتهمته فيه بالاعتداء عليها وتقييدها بالسلاسل، وصدر حكم قضائي بحبسه على ذمة القضية، قبل أن تتنازل لاحقًا، ليعود ويحصل على حضانتها مرة أخرى.

كما أظهرت التحقيقات أن الأب كان يفرض قيودًا مشددة على حياة ابنته، وطلب توقيع كشف طبي عليها بدعوى الشك في سلوكها، إلا أن التقارير الطبية أثبتت سلامتها وعدم وجود ما يثير تلك الشكوك.

وأكد شهود من أسرة الأم أن الأب قام باحتجاز الفتاة داخل غرفة حديدية، وقيدها بالسلاسل، وحفر لها حفرة داخل الغرفة لقضاء حاجتها، قبل أن يبدأ في منع الطعام والشراب عنها بشكل متعمد، حتى تحولت بحسب وصفهم إلى “جلد على عظم”، وتوفيت قبل أربعة أيام من نقلها إلى الوحدة الصحية.

وبمواجهة زوجة المتهم، أقرت خلال التحقيقات بعلمها بقيام زوجها باحتجاز الفتاة وتعذيبها، كما أفاد أبناء المتهم الصغار، وفق المصادر، بإدراكهم لما كان يحدث داخل المنزل.

فيما أكدت أسرة الأم أنها حاولت مرارًا التواصل مع الفتاة للاطمئنان عليها، إلا أن الأب كان يتنصل ويخبرهم بأنها تقيم لدى أحد الأقارب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت نيابة قوص التحقيقات، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بشكل رسمي، مع استمرار حبس الأب على ذمة القضية، واستكمال الاستماع لأقوال الشهود والمتورطين.

