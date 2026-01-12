رئيسة وزراء الدنمارك: جرينلاند أمام لحظة حاسمة

18 حجم الخط

اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، أن إقليم جرينلاند المتمتع بحكم ذاتي داخل المملكة الدنماركية يمر بـ"لحظة حاسمة"، في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضمه.

وقالت فريدريكسن، خلال نقاش مع قادة أحزاب دنماركية أخرى: "هناك نزاع قائم حول جرينلاند.. إنها لحظة حاسمة، فالأمر يتجاوز ما هو ظاهر للعيان".

وتعد الدنمارك، بما فيها جرينلاند، عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت فريدريكسن قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن أي هجوم أمريكي على أحد أعضاء الحلف سيعني "نهاية كل شيء"، لا سيما حلف الناتو ونظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويرى ترامب أن سيطرة الولايات المتحدة على هذه الجزيرة القطبية الغنية بالموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي، في ظل التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا والصين في القطب الشمالي.

وأقر ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، بأنه قد يضطر للاختيار بين الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي أو السيطرة على الإقليم الدنماركي.

وقالت فريدريكسن، في رسالة عبر فيسبوك وإنستجرام: "الدنمارك حليف وفي وثابت. نحن نقوم بعملية إعادة تسلح واسعة النطاق، ومستعدون للدفاع عن قيمنا أينما اقتضت الضرورة، بما في ذلك في القطب الشمالي".

وأضافت: "نؤمن بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولذلك ندافع عن مبادئ السيادة وتقرير المصير ووحدة الأراضي".

وأكد سكان غرينلاند مرارا رفضهم الانضمام إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة "سيرميتسياك" في غرينلاند في يناير 2025، أعرب 85 بالمئة من سكان الجزيرة عن معارضتهم للانضمام إلى الولايات المتحدة في المستقبل، بينما أيد 6 بالمئة فقط هذه الخطوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.